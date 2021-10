Budżet Obywatelski w Gdańsku. Pierwsze dni głosowania przyniosły wiele pytań i wad systemu. Mieszkańcy nie mogą oddać głosu

Ile zgłoszeń o nieprawidłowościach otrzymało miasto od początku głosowania w Budżecie Obywatelskim?

– Od początku głosowania w Budżecie Obywatelskim otrzymaliśmy kilkanaście zgłoszeń – mówi Dariusz Wołodźko, starszy inspektor z referatu prasowego prezydent Gdańska. – Były one jednak spowodowane błędami po stronie wprowadzania danych klientów, np. literówki, brak polskich znaków, złe wprowadzanie dwuczłonowych nazwisk, czy też innymi działaniami zaburzającymi pracę, np. generowaniem wielu autoryzujących kodów OTP poprzez klikanie komendy „Wyślij kod ponownie”. Musimy pamiętać, że jeśli mowa o systemie do głosowania, to dotyczy serwisu Ardvote, nie części logowania kartą mieszkańca, którą dostarcza nam GOT.