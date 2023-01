Budżet Gdańska na 2023 rok. Cięcia kosztów dają się we znaki. Tak wyglądają wiaty śmietnikowe. Co na to władze? Krzysztof Dunaj

Cięcia wydatków w Gdańsku na 2023 rok zaplanowano w wielu obszarach. Oczyszczanie ulic oraz opróżnianie koszy drastycznie zredukowano. Pasażerowie komunikacji odczuwają na każdym kroku zaniedbane przystanki. "To, co tam się dzieje, to jakaś paranoja, bo na pewno nie wizytówka dla miasta" - skomentował mieszkaniec Gdańska, pan Michał.