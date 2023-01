Węzeł Luzino na Trasie Kaszubskiej nocą z góry. Zobaczcie zdjęcia z drona

Węzeł Luzino na Trasie Kaszubskiej pod osłoną nocy

Przypomnijmy, że oficjalnie Trasa Kaszubska do użytku została oddana 21 grudnia 2022 roku. 43-kilometrowy odcinek Trasy Kaszubskiej z Gdyni do Bożegopola Wielkiego, to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat realizowanych na Pomorzu.

ZOBACZ TEŻ:

Tak wygląda Trasa Kaszubska w gminie Szemud nocą z lotu ptaka

W ramach inwestycji powstały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym, a na odcinku najbardziej obciążonym ruchem między Chwaszczynem a węzłem Gdynia Wielki Kack po trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Na trasie zlokalizowano siedem węzłów: Bożepole Wielkie, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo i dwa węzły zespolone - Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. Obwodnica Trójmiasta na połączeniu z Trasą Kaszubską została rozbudowana do trzech pasów ruchu.