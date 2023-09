Brzostek Top Team ma nową salę - Dariusza Michalczewskiego. Trenować będą tu m.in. dzieci ze spektrum autyzmu

- Jesteśmy stowarzyszeniem i pracujemy z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera. Mamy też w planach treningi dla dzieci z zespołem Downa. Pracujemy z dziećmi wykluczonymi społecznie i najmłodszymi z domu dziecka. Wraz z tą salą rozszerzamy swoją działalność dwukrotnie - mówił Maciej Brzostek, trener główny i założyciel Brzostek Top Team. - Jest dużo dzieci, które potrzebują takiego wsparcia i takiego miejsca, gdzie mogą trenować, być sobą. Żeby nikt niczego od nich nie oczekiwał. Przychodzą do nas i obok treningów mogą porozmawiać z nami i między sobą. Te dzieci wiedzą, że to jest miejsce magiczne i wszyscy ci zebrani tutaj ludzie tworzą to miejsce. Sala to tylko cztery ściany, okna i drzwi. Przychodzą tutaj jednak ludzie i tworzą społeczność - dodał.