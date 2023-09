Wspólna droga Czarnych Słupsk i Energi. Firma energetyczna sponsorem strategicznym koszykarskiego klubu

Koszykarze Czarnych Słupsk z umową z Energą

- Na pewno jest to krok milowy. Duży element w całej układance. Pracowaliśmy na to sześć lat. Małymi krokami, pokazując, że jesteśmy marką wiarygodną, aby nawiązać z nami współpracę. Mam nadzieję, że ta współpraca też będzie długoterminowa i z roku na rok będziemy budować coraz mocniejszą, stabilniejszą pozycję naszego klubu. Umowa to znaczące dla nas środki, ale nie mogę ujawnić konkretów. Rozmowy, które zostały sfinalizowane, trwały już kilka tygodni. A kiedy już miałem, może nie zielone, ale już pomarańczowe światło, to podjąłem ryzyko i gdy na rynku pojawił się Michał Michalak, to pozyskaliśmy go, mając w zapleczu tak silnego partnera - mówi Michał Jankowski, prezes Czarnych Słupsk SA.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w ostatnich dwóch sezonach mieszali mocno w Polskiej Lidze Koszykówki. Imponowali skutecznością budowania składu przy ograniczonych możliwościach budżetowych. Teraz mają większe możliwości, dzięki pozyskaniu sponsora.