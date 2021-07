Brak szczepienia przeciw COVID-19. Niektórzy pracodawcy za to nękają i grożą zwolnieniem. Prawnicy: Prawo uniemożliwia takie działanie

Szczepienia przeciw COVID-19. Niektórzy szefowie nękają i grożą zwolnieniem za brak szczepienia

Duże obawy budzi możliwość wybuchu czwartej fali pandemii. Może ona opierać się na wariancie Delta koronawirusa, który zaczyna rozprzestrzeniać się w Europie. Według lekarzy, jest on dużo groźniejszy od dominującego dotychczas w Polsce wariantu brytyjskiego. Pracodawcy namawiają pracowników do szczepień. Pojawiają się głosy, że szefowie, zamiast luźnej sugestii, zmuszają do przyjęcia preparatu. Ale są i odwrotne sytuacje – szefowie są przeciw szczepieniom i nie podoba im się, że ich podwładni się szczepią.

Stowarzyszenie Stop Nieuczciwym Pracodawcom podało, że około 90 proc. spraw zgłoszonych organizacji w maju tego roku dotyczy szczepień. Niektórzy pracownicy, mający inne poglądy na temat szczepień niż szef, otrzymują nawet groźby zwolnienia. Skargi w tej sprawie przesłali stowarzyszeniu: