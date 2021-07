Prowadzący Dom dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim zaszczepili podopiecznych przeciw koronawirusowi. W internecie zawrzało

Wpis doprowadził do serii komentarzy i wiadomości ze strony przeciwników szczepień. We wpisie zamieszczonym tego samego dnia na stronie nowodworskiej placówki napisano, że do programu szczepień przeciwko COVID-19 przystąpili najpierw pełnoletni wychowankowie, a zaraz po nich najstarsi wiekiem niepełnoletni podopieczni placówki. Jednocześnie wyrażono poparcie dla programu szczepień.

- Nasze dzieci wcześniej były objęte kwarantanną prewencyjną, co było wyjątkowo uciążliwe. Bardzo czekamy na powrót do normalności i zwalczenie pandemii. Kiedy była taka możliwość, to szczepionki przyjęli wychowawcy. Teraz, gdy Ministerstwo Zdrowia dało zgodę na szczepienie dzieci powyżej 12 roku życia, to postanowiliśmy umożliwić to również naszym podopiecznym – wyjaśnia Aleksandra Krefta, dyrektorka nowodworskiego domu dla dzieci.