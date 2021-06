Bony turystyczne dla emerytów od września? Senatorowie i organizacje turystyczne je popierają. Jaka będzie wartość bonów i do kogo trafią?

Organizacje turystyczne i senatorowie chcą wprowadzenia bonów turystycznych dla seniorów. – Te bony pomogą branży turystycznej i i seniorom, gorąco popieramy tę propozycję – mówi Alina Dybaś-Grabowska, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej. Żeby propozycja weszła w życie, musi ją jeszcze poprzeć Sejm. Gdyby tak się stało, z bonów mogłoby skorzystać 9 mln seniorów. Wartość bonu wynosiłaby 500 zł.

Bony turystyczne dla emerytów? Senat przyjął ustawę Senat przyjął ustawę rozszerzającą bony turystyczne na emerytów i rencistów. Żeby propozycja weszła w życie, musi ją jeszcze poprzeć Sejm. Gdyby tak się stało, z bonów mogłoby skorzystać 9 mln seniorów. Wartość bonu wynosiłaby 500 zł, emeryci mogliby z niego korzystać niezależnie od wysokości dochodu, który mają. A więc mechanizm wypłaty byłby tu podobny jak w przypadku przyznawania bonu turystycznego na dzieci. Senatorowie argumentują, że osobami starszymi, tak samo jak dziećmi, trzeba zaopiekować się po rocznym lockdownie i im również przyda się odpoczynek. „Rozwiązanie byłoby korzystne dla tej grupy społecznej, zwłaszcza dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe, które mogłyby zaspokoić ich potrzeby wypoczynku” – można przeczytać w uzasadnieniu ustawy. Obecnie uprawnionych do otrzymania bonu turystycznego na dzieci jest 6,6 mln. Do tej pory ZUS wydał ponad 1,6 mln bonów turystycznych na blisko 1,5 mld zł. Ale z tej kwoty wydano tylko 400 mln zł – bony można wykorzystać do końca marca 2022 r. Autorzy pomysłu twierdzą, że niewykorzystane środki, które zostały zarezerwowane na bony na dzieci, można przeznaczyć właśnie na seniorów.

„500 zł do wypoczynku emerytów i rencistów to wsparcie dla nich, polskiej branży turystycznej oraz wykorzystanie pieniędzy, które już są w budżecie, z uwagi na mniejsze zainteresowanie bonem dla dzieci. Mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu ustawa będzie przyjęta” – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Kwiatowski, senator niezależny, były prezes NIK, który promuje bony dla seniorów.

Bony turystyczne dla emerytów. Ile i od kiedy? Obecnie obowiązujący bon turystyczny na dzieci można wykorzystać na wypoczynek w kraju, m.in. na opłacenie noclegów czy imprez turystycznych, nie podlega wymienia na gotówkę. Bonem można płacić już w blisko 23 tys. podmiotów turystycznych, które zgłosiły się do programu.

Bon dla seniorów, który proponuje Senat, miałby funkcjonować na podobnych zasadach. Miałby wejść w życie 1 września 2021 r. i obowiązywać do końca marca 2022. A więc można byłoby z niego skorzystać poza sezonem letnim. Bon, jak mówią nam przedstawiciele branży turystycznej, pomógłby tym obiektom, które mają problem z utrzymaniem działalności przez cały rok.

Bony turystyczne dla emerytów ratunkiem dla polskiej turystyki? Pomysł bonów dla seniorów popiera m.in. Turystyczna Organizacja Otwarta.

– Czujemy się cichymi współautorami tego projektu. Na każdym spotkaniu z przedstawicielami rządu prosimy o wdrożenie bonów dla seniorów. – Jeżeli seniorzy będą mieli tę dopłatę i będą podróżować poza sezonem letnim, to część hoteli i obiektów noclegowych nie będzie musiała zamykać się na zimę. Bony dla seniorów mogą pomóc w tym, żeby turystyka w Polsce nie miała tylko sezonowego i żeby działalność turystyczna w regionach, w których do tej pory zamierała zimą, mogła być nadal prowadzona w miesiącach jesiennych, zimowych i wiosennych. – Poza tym, to doskonały moment na to, by zachęcić seniorów do podróżowania. Spójrzmy, seniorzy niemieccy podróżują od lat, a u nas dopiero zaczynają. To społecznie i ekonomicznie bardzo ważna ustawa, gorąco ją popieramy – mówi Alina Dybaś-Grabowska, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej.

Podobna propozycja dotycząca bonu dla seniorów pojawiła się już rok temu, również z inspiracji Senatu. Wówczas w Sejmie posłowie Zjednoczonej Prawicy odrzucili ustawę. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że być może tym razem posłowie, m.in. z PiS, ze względu na wymiar społeczny i elektorat, projekt poprą. Niektórzy jednak mają wątpliwości i uważają, że trudno oczekiwać, że PiS poprze propozycję opozycji, nawet jeśli dotyczy emerytów.