Wartość wykorzystanych bonów turystycznych na Pomorzu jest największa w kraju! Ich wartość to prawie 59 mln zł

Wartość wykorzystanych bonów turystycznych na Pomorzu jest największa w kraju!

W województwie pomorskim aktywowano prawie 97 tys. bonów turystycznych, co stanowi 36 proc. z puli wszystkich dostępnych na Pomorzu. Na aktywację wciąż czeka ponad 172 tys. bonów. Rodziny z całego kraju wykorzystały do tej pory na Pomorzu ponad 82 tys. Polskich Bonów Turystycznych (według danych ZUS z 17 maja). Ich wartość to prawie 59 mln zł – ZUS informuje, że to najwięcej w kraju. Rodzice i opiekunowie mogą aktywować bony do końca marca 2022 r.