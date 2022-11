Bogusław Kaczmarek: Już dziś moglibyśmy pić szampana. Ludzką rzeczą jest błądzić, ale boską jest korygować swoje błędy

Czy Polska wyjdzie z grupy?

Gdyby selekcjoner nie był niewolnikiem swojej koncepcji, to już dziś moglibyśmy pić szampana. Dlaczego tak się nie stało? W sposób niewłaściwy został wykorzystany mecz sparingowy z Chile. Ludzką rzeczą jest błądzić, ale boską jest korygować swoje błędy i to się udało w spotkaniu z Arabią Saudyjską. Warto korzystać z doświadczeń innych ludzi. Paulo Sousa wyimaginował, że mamy drużynę do gry na trzech obrońców, co było utopijnym myśleniem. Tak trudno sięgnąć pamięcią do mistrzostw Europy we Francji, gdzie półfinał turnieju był blisko. Arabowie do pewnego momentu mieli kontrolę nad meczem. Tylko, że my zagraliśmy z Meksykiem pół meczu, a dla Arabów mecz z Argentyną, to był wysiłek energetyczny na 2,5 meczu. To się odbiło. Pokonaliśmy Arabię Saudyjską, ale tak naprawdę jeszcze nic nie wygraliśmy. Wedle wiele różnego rodzaju symulacji to mamy 70 procent szans na wyjście z grupy. To bardzo dużo, ale trzeba to zrealizować na boisku.