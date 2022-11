Najlepsze memy po meczu Polska - Arabia Saudyjska 26.11.2022 r. Naprawdę się uśmiejecie. "Nie zagramy meczu o honor"

- Cieszymy się bardzo, że sprawiliśmy tyle radości naszym kibicom. Tym, którzy są na miejscu, a także tym w kraju. Dzisiaj wszyscy przeżywamy piękne chwile. Mieliśmy kilka niezłych okazji do podwyższenia rezultatu. Oczywiście przeciwnik też miał swoje szanse, tak jak to w każdym meczu bywa. Było dużo takich akcji, które chcieliśmy grać. Chcieliśmy wykorzystać przestrzeń za plecami przeciwnika. Wiele razy, zwłaszcza po wejściu Kuby Kamińskiego, widzieliśmy jak Grzesiek Krychowiak zagrywał za plecy. To ćwiczyliśmy i to bardzo często wychodziło, również ze strony Bartka Bereszyńskiego. Pamiętamy jak Wojtek Szczęsny fantastycznie się spisał przy rzucie karnym. Pierwsze wrażenie? Z daleka obserwowałem i wydawało mi się, że to bardzo miękki karny. Kluczowy moment? Pierwsza bramka i ten karny obroniony. To nas wprawiło w odpowiedni nastrój, bo to wszystko działo się przed przerwą. Czuć było moc w tej drużynie. Cieszę się bardzo, że się udało wygrać i uważam, że to jest w pełni zasłużone zwycięstwo - powiedział Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski.