Polska - Arabia Saudyjska 26.11.2022 r. MŚ 2022. Piotr Zieliński, Robert Lewandowski i Polska wygrała na mundialu! Jesteśmy liderem grupy

Biało-czerwoni zapowiadali bardziej ofensywną i odważną grę przeciwko Arabii Saudyjskiej, która sensacyjnie pokonała Argentynę. A, że biało-czerwoni mają w perspektywie mecz przeciwko Leo Messiemu i spółce, to wygrana nad zespołem Arabii była kluczowa. Trener Czesław Michniewicz szukał ustawienia ofensywnego i obok Roberta Lewandowskiego wystawił jako drugiego napastnika Arkadiusza Milika. Polacy jednak długo męczyli się na boisku. Arabowie grali agresywnie, wysokim pressingiem i starali się prowadzić ten mecz po swojej myśli. Gra naszego zespołu była nerwowa i przez to nie było łatwo o stworzenie czystej sytuacji bramkowej. Do tego w tempie błyskawicznym nasi piłkarze złapali trzy żółte kartki i musieli grać bardziej uważnie.