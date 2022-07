Bliżej do pierwszych małych reaktorów jądrowych. Spółka z Grupy Orlen złożyła wniosek

- Zapewnienie stabilnych dostaw energii do polskiego systemu wymaga szybkiego wdrożenia technologii jądrowych. Aby to się udało musimy polegać na sprawdzonych technologiach, a właśnie taką jest BWRX, na którą mamy wyłączność. To technologia, która charakteryzuje się najwyższą efektywnością cieplną – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN. - Kluczowy jest też fakt, że pozyskaliśmy partnera, który ma duże doświadczenie we wdrażaniu technologii jądrowej i może być globalnym liderem w rozwoju technologii SMR.