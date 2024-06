Biała woda w Jarcewskiej Strudze w Chojnicach. Służby postawione na nogi

Ścieki płyną do Jeziora Charzykowskiego

Pogorszenie się stanu jakości wody w Jarcewskiej Strudze wykryli urzędnicy z Chojnic. Od razu zaalarmowali spółkę Miejskie Wodociągi i Wody Polskie.

- Podczas prac związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych, jak koszenie traw, zauważyliśmy tydzień temu, że z wodą w Jarcewskiej Strudze było coś nie tak. Natychmiast powiadomiliśmy właściciela rzeki Wody Polskie. Dzisiaj z kolei (5 czerwca 2024 r. - przyp. Red.) woda zrobiła się kompletnie biała – relacjonuje Krzysztof Teclaf, kierownik Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Na nogi postawione zostały władze spółki samorządowej Miejskie Wodociągi, bo należąca do niej oczyszczalnia ścieków w Chojnicach zrzuca do Jarcewskiej Strugi wodę z oczyszczonych ścieków. Ważne jest by była jak najczystsza, bo ujście ma w Jeziorze Charzykowskim. Po drodze do tego akwenu jest jeszcze jezioro Wegner nieopodal wsi Chojniczki.