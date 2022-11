Bezpardonowy atak na gdyńskich radnych. Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Cóż się takiego wydarzyło? – zapyta zdezorientowany czytelnik. Otóż zburzono spokój radnych gdyńskiej Samorządności. Zadawano im uporczywie pytania, apelowano, proszono o komentarze i wyjaśnienia! Co gorsza, wysyłano do nich korespondencję w imieniu mieszkańców, a później jeszcze podstępnie szpiegowano – przedstawiciele mieszkańców przyszli na komisje, a później byli na sesji rady miasta lub oglądali jej przebieg w ramach transmisji! Nieprzypadkowo przez lata Samorządność była takim transmisjom przeciwna. Nie po to człowiek sobie w ciszy i spokoju obraduje i głosuje zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, żeby się jeszcze temu ktoś przyglądał. Zatem, skoro złośliwy ustawodawca wymusił transmisje i jawność głosowań, to transmisja jest. Ale nie, to im nie wystarczy, że jest – oni jeszcze ją oglądają! To już czysta złośliwość! Widzą jak biedni radni Samorządności głosują, dając zgodę na zaoranie kolejnego kawałka cennej przestrzeni publicznej!