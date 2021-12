Kobieta uderzyła staruszkę w Gdyni, bo ta prosiła o założenie maseczki. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności

Gdynia. Kobieta uderzyła seniorkę w twarz. Poszło o brak maseczki

Gdyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o szarpaninie, do której miało dojść w trolejbusie. Funkcjonariusze ustalili, że 73-letnia mieszkanka Gdyni poprosiła 29-latkę, aby założyła maseczkę ochronną.

Agresywna 29-latka uderzyła staruszkę

Kobieta zrobiła się agresywna , zaczęła krzyczeć i obrażać seniorkę, po czym zerwała jej maseczkę i uderzyła w twarz. Jak ustalili policjanci, dzień wcześniej, podobna sytuacja również miała miejsce w trolejbusie, kiedy to inna seniorka zwróciła zatrzymanej uwagę, że nie ma zakrytych ust i nosa. Kobieta zrobiła się agresywna i w obronie seniorki wstawiła się 46-latka, którą zatrzymana zaczęła obrażać, a następnie uderzyła ją, zerwała z twarzy nowe okulary korekcyjne, zgięła je w pół i rzuciła na chodnik.

Uderzyła staruszkę, grozi jej 5 lat więzienia

Policjanci ustalili i przesłuchali świadków oraz sprawdzili monitoring. Zebrany materiał dowodowy przekazali do prokuratury. Prokurator zastosował wobec zatrzymanej dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych. Za naruszenie nietykalności i zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.