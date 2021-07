Będą zmiany w kodeksie drogowym. Co najmniej 8 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu

"Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych"

Zaproponowane rozwiązania idą w stronę znaczącego zaostrzenia kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Projekt przewiduje zmianę w kodeksie wykroczeń, zwiększającą wysokość grzywny, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym - do 3,5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 4,5 tys. zł (dzisiaj do 1 tys. zł za kumulację). Kolejną nowością ma być powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych oraz rodzajem popełnianych wykroczeń. Do tego, punkty karne będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.