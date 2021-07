Pijani kierowcy na drogach w pow. wejherowskim! W 2020 r. policjanci ujawnili 384 kierujących na „podwójnym gazie”, a do maja 2021 r. – 138

Ponad 380 pijanych kierowców w powiecie wejherowskim w 2020 roku

Niestety, nietrzeźwi kierowcy to również problem na drogach w powiecie wejherowskim. Według danych z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w 2020 roku mundurowi ujawnili 384 pijanych za kółkiem, a do maja 2021 roku było ich już 138 (dla porównania od stycznia do maja 2020 roku – 119).

Kierowcy „na podwójnym gazie” na drogach powiatu wejherowskiego w ubiegłym roku uczestniczyli w 131 wypadkach, w tym 8 śmiertelnych. Do jednego z ubiegłorocznych wypadków spowodowanym przez pijanego uczestnika ruchu drogowego doszło w grudniu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w Gościcinie, w rejonie ulic Grzybowej i Dworskiej. 20-letni kierowca audi na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego uderzył w drzewo. Funkcjonariusze sprawdzili kierowcę alko-testem i okazało się, że miał w organizmie ponad promil alkoholu. W wyniku wypadku, trzy nieletnie pasażerki zostały ranne, w tym jedną w stanie bardzo ciężkim przetransportowano śmigłowcem do szpitala.