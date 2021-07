Stop Pijanym Kierowcom. Edukacja - tak. Zaostrzanie kar? Podzielone zdania pomorskich parlamentarzystów Karol Uliczny

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Bez zakrojonych na szeroką skalę działań edukacyjnych oraz wychowawczych, nie ma szans na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zdaniem pomorskich parlamentarzystów, o skutkach wsiadania do auta po alkoholu powinni dowiadywać się najmłodsi, po to, by wyrobić w nich mechanizmy, które zadziałają, gdy w przyszłości staną przed wyborem czy łączyć alkohol z samochodem.