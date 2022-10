Aż 472 szkoły z województwa pomorskiego zarejestrowały się do udziału w „Szkołach Pełnych Talentów”!

Na początku września wystartowała wyjątkowa akcja sklepów Lidl - "Szkoły Pełne Talentów”. Do tej pory dołączyło do niej ponad 6,5 tysiąca szkół, wśród nich 472 placówki z pomorskiego. Klienci sklepów mogą je wspierać, przekazując na ich rzecz specjalne kupony, czyli Talenciaki.

Pomorskie szkoły w akcji Lidla

Szkoła to miejsce, w którym budzą się pierwsze pasje, rozwijają zainteresowania. Niestety nie wszystkie szkoły dysponują nowoczesnym sprzętem, który umożliwiłby dzieciom jednakowe szanse na rozwijanie talentów. Z pomocą przychodzi sieć Lidl. Od 5 września 2022 klienci sklepów za swoje zakupy otrzymują Talenciaki, czyli specjalne kupony, które mogą przekazać na rzecz dowolnej, wybranej przez siebie szkoły: podstawowej, branżowej, technikum czy liceum. W zamian za punkty Lidl przekaże szkołom w całym kraju wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie. Akcja potrwa łącznie 10 tygodni. Dodatkowo – każdy Talenciak to los w loterii dla szkół. Losowania odbywają się co dwa tygodnie. To szansa na wygranie dodatkowych, specjalnych nagród, np. kompletnie wyposażonej sali komputerowej czy sprzętu elektronicznego.

Talenciaki dla Pomorskich szkół

W trakcie pierwszych tygodni do akcji dołączyło ponad 6 500 szkół ze wszystkich województw, to ok. 28% wszystkich szkół w Polsce.

Łącznie, od startu akcji, klienci sklepów Lidl przekazali na rzecz szkół ponad 2,5 miliona Talenciaków. Z województwa pomorskiego do akcji zarejestrowały się aż 472 placówki.

Jak przekazać Talenciaka Pomorskim szkołom?

Robiąc codzienne zakupy w Lidlu, można wesprzeć wybraną przez siebie szkołę. Aby to zrobić, należy dokonać zakupów za min. 50 złotych (w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc), następnie przy kasie odebrać kupon Talenciaka, a później przekazać go szkole. Z kolei Talenciaka można przekazać, wrzucając go do specjalnego pudełka w szkole lub skanując kod QR, który znajduje się na kuponie. ZOBACZ RÓWNIEŻ Zebrania z rodzicami - czy są obowiązkowe? Zobacz, czy musisz chodzić na zebrania w szkole

