Auchan w Gdańsku nie przestrzega wytycznych i zaleceń Sanepidu ws. COVID-19? Tak twierdzi pracownik, władze sieci zarzuty jednak odpierają

- Pracuję w jednym z gdańskich Auchan i chciałbym się odnieść do tego, jak personel zarządzający bezpieczeństwem pracowników stosuje się do zasad związanych z epidemią – zaczyna swój list do redakcji nasz Czytelnik, prosząc równocześnie o zachowanie anonimowości. - Jakiś czas temu w cukierni jeden z pracowników miał podejrzenie zakażenia, zamknięto cukiernię z powodów „technicznych”, a mianowicie zepsutej lodówki, a pracownikom, którzy mieli kontakt z rzekomo zarażoną osobą, kazano wziąć przymusowy urlop. Kiedy pracownicy się nie zgodzili, chciano dać im bezpłatny urlop.

Jak informuje dalej nasz Czytelnik, wraz z początkiem epidemii, wszyscy pracownicy sklepu zostali podzieleni na grupy i pracują rotacyjnie tak, żeby w przypadku ewentualnego wystąpienia zakażenia, na kwarantannę nie musiała iść cała załoga.