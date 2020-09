Miliardowe straty sklepów w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Najbardziej cierpi branża odzieżowo-obuwnicza i meblowo-budowlana

Koronawirus w Polsce. Miliardowe straty sklepów

Z prognoz Euromonitor International, opublikowanych przez „Rzeczpospolitą”, wynika, że będzie to dla sklepów fatalny rok. Spadek sprzedaży w branży odzieżowo-obuwniczej prognozowany jest na 21,5 proc., do 20,5 mld zł. W przypadku sklepów budowlanych wyniesie on 10,1 proc., do 17,9 mld zł, a meblowych i z domowymi akcesoriami – o 11 proc., do 14,3 mld zł.