Arka Gdynia zaprezentowała się przed sezonem na Stadionie Miejskim. Kibice: Chcemy awansu! [24.07.2021]

- Choć przedsezonowe wzmocnienia na kolana nie rzucają, to zespół dobrze prezentuje się w sparingach przeciwko silnym rywalom - usłyszeliśmy od Adama, który kibicuje żółto-niebieskim od ponad dwudziestu lat. - Jeśli taką dyspozycję, jak w wygranych testmeczach przeciwko Lechowi Poznań, Górnikowi Zabrze, czy Hapoelowi Tel Awiw uda się przełożyć na spotkania ligowe, o awans jestem spokojny. Wszyscy na to liczymy, że Arka Gdynia już w przyszłym roku wróci na należne jej miejsce, do elity.