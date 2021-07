Arka Gdynia skuteczna w meczu z Górnikiem Zabrze. Trzecia wygrana żółto-niebieskich. O zwycięstwie zadecydował karny w ostatniej minucie

Dariusz Marzec, trener Arki, w grach kontrolnych rotuje składem szukając innych rozwiązań i dając szansę kolejnym zawodnikom. Podobnie podszedł do meczu ekstraklasowy Górnik, w którym zabrakło na boisku Lukasa Podolskiego czy Jesusa Jimeneza.

W pierwszej połowie sparingu z obu stron nie było dużo aktywności w ofensywie i oba zespoły miały dwa okazje na stworzenie zagrożenia pod bramką rywali. Strzał Artura Siemaszki został zablokowany przez obrońców Górnika, a po zagraniu Siemaszki niewiele brakowało, żeby do piłki doszedł w czystej sytuacji Jakub Wilczyński. Jeśli chodzi o zespół Górnika, to Dariusz Pawłowski strzelił obok bramki, a Stefanos Evangelou posłał futbolówkę prosto w ręce Daniela Kajzera.

W drugiej połowie na boisku było ciekawiej i padły też wreszcie gole. Trener Marzec wpuścił na boisko pięciu nowych piłkarzy i dokonał zmian w ustawieniu zawodników na boisku. Okazje miał Robert Dadok, ale najpierw strzelił zbyt lekko, a w drugiej sytuacji niecelnie. Żółto-niebiescy szukali swojej szansy i taką miał Marcus po podaniu Fabiana Hiszpańskiego, ale nie zaskoczył bramkarza Górnika. W 61 minucie spotkania dobrym podaniem w pole karne popisał się Arsen Hrosu, a Ismael Baidoo strzałem z pierwszej piłki zaskoczył Michała Molendę. Arka odrobiła stratę już 11 minut później. Z rzutu wolnego dośrodkował wprowadzony na boisko od początku drugiej połowy Marcus, a futbolówkę głową strącił Adam Danch i skierował ją do siatki przy dalszym słupku. W końcówce spotkania Górnik dążył do strzelenia zwycięskiego gola. Szansę miał Dadok, ale na szczęście dla żółto-niebieskich nie trafił czysto w piłkę. Po chwili głową strzelał Baidoo, jednak futbolówka poleciała tuż nad poprzeczką bramki gdyńskiego zespołu. Rozstrzygnięcie meczu nastąpiło w ostatniej minucie, ale to Arka zadała decydujący cios. Mateusz Żebrowski został sfaulowany w polu karnym, a „jedenastkę” pewnym strzałem na gola zamienił Marcus.