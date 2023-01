Arka Gdynia wygrała sparing z Olimpią Elbląg, ale dała sobie strzelić dwa gole. Defensywa wciąż wymaga poprawy

Arka i Olimpia rozegrały grę kontrolną w wymiarze 3x40 minut. To pozwoliło obu trenerem skorzystać z większej liczby zawodników i w dłuższym wymiarze czasowym.

Żółto-niebiescy dominowali na boisku od początku tego spotkania. Najpierw Ołeksandr Azacki, a za chwilę Karol Czubak mieli dobre sytuacje, aby skierować piłkę do siatki. Ta sztuka jednak im się nie udała. Kolejną szansę miał Michał Marcjanik, który został jednak uprzedzony przez defensorów Olimpii. Wreszcie w 22 minucie gdynianie dopięli swego. Po idealnym dośrodkowaniu Dawida Gojnego celnym strzałem głową popisał się Janusz Gol i dał prowadzenie żółto-niebieskim. Druga bramka dla Arki wzięła się z błędu Andrzeja Witana i Dawida Danilczyka. Z prezentu skorzystał Karol Czubak i pewnym strzałem skierował piłkę do siatki. Trzeci gol dla Arki, to dośrodkowanie Kacpra Skóry, a natychmiastowym strzałem z powietrza popisał się Azacki.