Kto w Arce Gdynia jest najdroższym piłkarzem? Sprawdźcie najnowszy i aktualny ranking. Jakie są ceny piłkarzy żółto-niebieskich? TOP 28

Portal Transfermarkt jest znany z prowadzenia wycen piłkarzy z różnych lig i krajów. Latem i zimą wprowadzane są weryfikacje wartości poszczególnych zawodników, na co wpływ ma postawa piłkarzy w danej rundzie, ale też nie bez wpływu są wyniki całego zespołu. Arka znowu miała być głównym faworytem do awansu do PKO Ekstraklasy, a po rundzie jesiennej zajmuje szóste miejsce, czyli ostatnie, które pozwala zagrać w barażach o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Za te wyniki posadą zapłacił trener Ryszard Tarasiewicz, a nowym szkoleniowcem został Hermes i to jego zadaniem będzie wprowadzić zespół z Gdyni do krajowej elity. Taka promocja do PKO Ekstraklasy automatycznie oznaczałaby wzrost wartości poszczególnych piłkarzy znajdujących się w kadrze żółto-niebieskich.