Arka Gdynia przegrała mecz sparingowy z Chojniczanką Chojnice. Drużyna z Chojnic zaprezentowała skuteczny futbol

Początek meczu we Władysławowie należał zdecydowanie do piłkarzy Chojniczanki, którzy zaatakowali dość odważnie. Okazji bramkowych nie wykorzystali Patryk Tuszyński oraz Filip Karbowy. Arka miała okazję ze stałego fragmentu gry, kiedy nowy nabytek, Dawid Gojny, strzelił z rzutu wolnego w poprzeczkę. W kolejnej sytuacji piłki do siatki nie skierował Omran Haydary. Skuteczną grę pokazała za to Chojniczanka. Z prawej strony dośrodkował Daniel Szelągowski, a celnym strzałem głową popisał się Adam Ryczkowski. Na tym nie koniec, bo już osiem minut później Patryk Tuszyński z bliska skierował futbolówkę do siatki po zagraniu Karbowego. Tuż przed przerwą żółto-niebiescy mieli idealną szansę na trafienie kontaktowe, ale stojący tuż przed bramką Karol Czubak został w ostatniej chwili wyprzedzony przez obrońców Chojniczanki.