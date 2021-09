Al. Płażyńskiego w Gdańsku zazieleniła się. Wzdłuż trasy pojawiło się 70 ozdobnych drzew. Społecznicy: "wielka lipa"

Od soboty (25.09.2021) szpalery drzew ozdabiają ubogi dotychczas w zieleń fragment al. Macieja Płażyńskiego. Dokładnie o godz. 11, wspomagani przez włodarzy oraz służby GZDiZ mieszkańcy, przystąpili do wkopywania 70 lip drobnolistnych. Towarzyszący wydarzeniu silny wiatr sprawił, że nie było to zadanie tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Mimo to, uczestnicy ocenili je pozytywnie, przede wszystkim ze względów na walor edukacyjny.

- Przyjechaliśmy dzisiaj całą rodziną. Jestem z mężem, córką oraz synem – mówiła Katarzyna Rachwalska. - Chcemy pokazać dzieciom, że sadzenie zieleni oraz dbanie o nią w mieście, to rzecz priorytetowa. A dodatkowo, myślę, że to fajna pamiątka dla najmłodszych. Na pewno będą wspominać to wydarzenie, gdy będziemy tędy przejeżdżać samochodem.