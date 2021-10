Akcjonariusze Grupy Lotos na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu za kontynuowaniem fuzji z PKN Orlen

Jest warunkowa zgoda akcjonariuszy Grupy Lotos na przejście do kolejnych etapów połączenia z PKN Orlen. Podczas czwartkowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przyjęli uchwały o przeniesieniu części rafineryjnej koncernu do spółki Lotos Asfalt. To uporządkowanie struktury własnościowej przed wydzieleniem rafinerii do spółki joint-venture z inwestorem zewnętrznym. Obecnie bowiem część rafinerii należy do Grupy Lotos, a część do Lotos Asfalt. Grupa Lotos może sprzedać także udziały w spółkach biopaliwowej, paliwowej, terminalowej.

- Dzisiejsza decyzja akcjonariuszy Grupy Lotos to milowy krok ku budowie narodowego championa - skomentował na twitterze Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.