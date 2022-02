Akcja ratownicza na Bałtyku. Za burtę jachtu wypadł kapitan. Mężczyzna jest w stanie głębokiej hipotermii Agnieszka Kamińska

Karolina Misztal

Kapitan jachtu, który płynął z Władysławowa do Szwecji, wypadł za burtę. Uratowały go szwedzkie służby, kapitan trafił do szpitala w Karlskronie, jest w stanie głębokiej hipotermii. O wypadku jako pierwszy poinformował portal Trójmiasto.pl.