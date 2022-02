Problemy Pili Pili. Spółka organizująca rajskie wakacje zawiesiła działalność hotelową na Zanzibarze. Co z turystami?

„Zmiany, jakie wprowadzone zostaną w całym Pili Pili doprowadzą do uzyskania stabilności, rzetelności w działalności i podwyższenia jakości z jakiej do tej pory każdy z Was kojarzył Pili Pili. Otóż, po długich i mocno skomplikowanych negocjacjach Pili Pili pozyskało inwestora, który wesprze Pili Pili, aby powróciło do swojego blasku z przed paru miesięcy. Takie wsparcie nie tylko kapitałowe, ale i organizacyjne, było potrzebne. (…) - napisał Wojciech Żabiński.