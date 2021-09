82 lata temu do obozu KL Stutthof trafił pierwszy transport 150 więźniów - Polaków z Wolnego Miasta Gdańska

Pierwszym transportem przybyło 2 września 1939 roku do Stutthofu 150 osób. Byli to Polacy z Wolnego Miasta Gdańska. We wsi Stutthof zastali niewielką leśną polanę, na której zmuszeni zostali do budowy baraków obozowych. Zmuszeni do katorżniczej pracy nie otrzymali dodatkowej odzieży ani odpowiednich racji żywnościowych.

Świadków, pierwszych Ofiar obozu Stutthof, którzy zostali osadzeni w tym miejscu w pierwszych miesiącach trwania wojny, nie ma już wśród nas. Pozostały Ich relacje, które złożyli po wojnie. Dlatego podczas uroczystości 82. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof, usłyszeliśmy Ich słowa.

Słowa te wypowiedziane zostały, jak stwierdził Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie, w czasie zbliżającej się nieuchronnie „Wielkiej Ciszy”.