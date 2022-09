47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uroczyste otwarcie przyciągnęło największe nazwiska, 12.09. 2022. ZDJĘCIA

W poniedziałkowy wieczór odbyła się też gala uroczystego otwarcia. W jej trakcie głos zabrał m.in. Leszek Kopeć, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

- Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować organizatorom, sponsorom, ekipie pracowników i wolontariuszy, bo oni przygotowywali parę miesięcy, jak nie rok, tę imprezę. W tym roku, podczas festiwalu nie brakuje wątków ukraińskich, bo chociaż nas już może oswoiła ze sobą wojna, co jest straszną refleksją i będzie dosyć filmów ukraińskich, zarówno w sekcji "Polonika", jak i innych sekcjach [...] To jest taki hołd w najwłaściwszy sposób. Pokazujemy, że mimo tych strasznych wydarzeń, współpraca kulturalna, nie degraduje się, a wręcz przeciwnie, rozwija się. [...] Mamy wielką obfitość filmów. Bardzo chciałbym podziękować członkom jury, którzy wybiorą w tym roku laureatów. Biorą na siebie ogromną odpowiedzialność i mają świadomość, że jakiego werdyktu by nie wydali, to i tak nie będzie on kompletny, ponieważ, zwracam się głównie do twórców i producentów, zrobiliście mnóstwo dobrych filmów i to nas ogromnie cieszy.