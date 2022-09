47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. "Johnny" - czyli jak oswoić śmierć? Dawid Ogrodnik, Anna Dymna

Producent Robert Kijak opowiedział o pierwszym momencie, w którym ujrzał scenariusz na film.

Kraszewski zachęcił mnie do przeczytania go. To był czas pandemii- drugi lockdown. Nie mogłem oderwać się od czytania.

Odesłałem sms-a, że musimy koniecznie zrobić to razem. Potem już zaczęły się telefony do rodziny Kaczkowskich. W styczniu pojawił się w mojej głowie pomysł, aby zaangażować w to Daniela Jaroszka. - mówi Kijak