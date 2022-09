47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wystartował, 12.09.2022. Gala uroczystego otwarcia. Co się działo? Zdjęcia

47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wystartował. Co działo się w Gdyni?

47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych ponownie przyciągnął do Gdyni największe nazwiska, związane ze światem kina. Nie brakowało pokazów, które przyciągnęły mnóstwo osób, a także spotkań z twórcami i aktorami. Zaplanowano też galę uroczystego otwarcia, która odbędzie się o godzinie 19:00.

Festiwal filmowy w Gdyni to jednak nie tylko pokazy, ale także dekoracje i ścianki, które pojawiły się wokół budynków. O tym, co się działo, możecie się przekonać, zaglądając do galerii.