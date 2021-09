46 FPFF. Niewiarygodna wiarygodność thrillera

Z dziesięciu pokazywanych wczoraj filmów Konkursu Głównego, wybrałem się na tajemniczy thriller „Prime Time”, debiut reżyserski Jakuba Piątka. Z licznych powodów to film godny polecenia.

W wieczór sylwestrowy roku 1999 pewien dwudziestolatek Sebastian (Bartosz Bielenia) wkracza z pistoletem do studia telewizyjnego, bierze dwoje zakładników i żąda wejścia na żywo na antenę, solo, w czasie największej oglądalności. Ma coś superważnego do przekazania społeczeństwu. Tyle i właściwie tylko tyle dowiadujemy się o tym zdeterminowanym młodym szantażyście. Nie wiadomo, kim jest i jakimi motywami się kieruje. Nie wiadomo, czy może jest bezrobotny, czy to student relegowany z uczelni, czy też pospolity szajbus.

Wydawałoby się, że za chwilę narwanego Sebastiana namierzy wezwany oddział antyterrorystów. Tak może być w życiu, w thrillerze nie musi. Byłby to zatem thriller do myślenia?