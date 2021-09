46. FPFF. Jakub Piątek, reżyser "Prime Time": Ten film powstał z tęsknoty za buntem

Ktoś napisał, że „Prime Time” to taki film z... terrorystą na kozetce.

Kino od zawsze jest narzędziem oswajania kogoś innego i poznawania go. Ma tę właściwość, że pozwala nam zobaczyć, co dzieje się w głowie, na przykład, terrorysty, czyli człowieka, o którym tylko czytamy w gazecie i zaraz stawiamy na nim krzyżyk.

Główną rolę gra rewelacyjny Bartosz Bielenia. Mimo że jest aktorem młodego pokolenia, to już bardzo docenionym. Od razu zgodził się zagrać u debiutanta?

Przeprowadziliśmy bardzo szeroki casting, na który zgłosiło się 160 młodych osób, nie tylko aktorów, ale też tancerzy, performerów, a także naturszczyków. Ale po spotkaniu z Bartkiem wiedzieliśmy, że to z nim chcemy zrobić ten film. To było jeszcze przed sukcesami „Bożego Ciała” z jego udziałem. Po wyjeździe Bartosza z filmem do Ameryki, tylko trzymałem kciuki, żeby go ktoś w Stanach nie porwał do nowego projektu.