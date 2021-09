46. FPFF. Piotr Trojan: - Miałem w życiu czas frustracji życiem aktorskim

Co się zmieniło w pana życiu od ubiegłorocznego festiwalu, na którym dostał pan nagrodę?

W moim zawodowym życiu zmieniło się wiele. Dostaję teraz naprawdę ciekawe, filmowe propozycje. Ale nie wydaje mi się, żeby ta nagroda zmieniła mnie jako aktora. Bo przecież wcześniej też grałem. Tylko w tym zawodzie okrutne jest to, że dopiero nagrodzenie za rolę zwraca na ciebie uwagę. A przecież wcześniej grałem tak samo. I miałem ten sam talent, warsztat.

Przez to, że ubiegłoroczny festiwal był w wersji online, nie odbierał pan nagrody na żywo.

A czekałem na tę chwilę dziesięć lat. Przez te lata układałem sobie w myślach przemówienie. Wymyślałem, co powiem i jak będę ubrany, kiedy będą mi wręczać nagrodę. To było moje marzenie, żeby stanąć na tej scenie i przemówić do publiczności. A tymczasem wręczano nagrody też online.