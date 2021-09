18. Millennium Docs Against Gravity. Festiwal filmów dokumentalnych w Gdyni [3-12.09.2021]

Tegoroczne hasło festiwalu „Świat się budzi” nawiązuje do wychodzenia z pandemicznych czasów. W czasie 18. edycji Millennium Docs Against Gravity w porównaniu do poprzednich lat zaprezentowanych zostanie kilka nowych sekcji. Jedną z nich jest Alfabet protestu.

Kolejna nowość to "Kryminalne zagadki MDAG", czyli filmy, choć dokumentalne, to trzymające w napięciu jak w thrillerze. Wśród nich znalazła się nominowana w tym roku do Oscara produkcja „Śledztwo w domu spokojnej starości” (reż. Maite Alberti).

Nie zabraknie też sekcji "Życie w czasach pandemii". Składała będzie się z filmów młodych, polskich twórców, jak dla przykładu „Polaków portret własny” (twórcy: Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Jakub Rados), pokazującego cały przekrój społeczeństwa, walczącego z wirusem samotności w czasie izolacji.

W daleką podróż widzowie wyruszą za sprawą filmów z sekcji "Oblicza Ameryki Łacińskiej", pochodzących m.in. z Chile, Wenezueli i Paragwaju.