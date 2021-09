46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „Hiacynt” okazał się kolejną rewelacją w konkursie. Puls festiwalu przyspieszył

Puls festiwalu filmowego w Gdyni przyspieszył. Weneckie lustra polskiego kina

Zaproszony na uroczystość otwarcia festiwalu, laureat Złotych Lwów rok temu za film „Zabij mnie i wyjedź z tego miasta” Mariusz Wilczyński przywiózł do Gdyni i zaprezentował publiczności swoją zaszczytną nagrodę, by następnie ogłosić, że przystępuje do realizacji kolejnego filmu animowanego, któremu nadał tytuł „Na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjedź”.