40. rocznica Porozumień Sierpniowych. Unikatowe numery pisma "Solidarności"

Często w tym co Wam prezentujemy pada sformułowanie "Do użytku wewnętrznego". Już samo to pokazuje do, jakich pereł historii dotarł nasz reporter. Mamy też nadzwyczajne wydanie "Solidarności" z okazji Zjazdu Rolników Indywidualnych Województwa Słupskiego i... prezentację "Pomnika Poległych Stoczniowców 1970" w Gdańsku. Jest tam też artykuł, który cytujemy poniżej:

A dziś...

- Gdy patrzę na to wszystko, to aż nie mogę uwierzyć w, to co się dzieje. Czy też w to co się stało z tamtymi ideami. Mam wrażenie, że wiele osób z tamtego nurtu odcina od historii solidarnościowej kupony i zamienia je na przywileje, aby się im wygodniej żyło. Ale to nie jest zmarnowany dorobek tamtego pokolenia. Można mieć niesytość ziszczenia się wszystkich planów, pomysłów z okresu sierpniowego i późniejszego. Jednakże największy dorobek - skarb Solidarności to była myśl, aby odzyskać Wolną Polskę i to się ziściło. - akcentuje Stanisław Zaborowski. - Teraz tylko od każdego z nas zależy, jak tę Polskę zagospodarujemy i jak ona będzie dalej wyglądała.