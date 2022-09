210 kilometrów na jednym ładowaniu. Elektryczne minibusy wyjechały na ulice Gdańska. Czy jesienią tego roku czeka nas strajk kierowców? Kamil Kusier

210 kilometrów na jednym ładowaniu. Elektryczny minibusy wyjechały na ulice Gdańska. Czy jesienią tego roku czeka nas strajk kierowców? Jakub Steinborn Zobacz galerię (4 zdjęcia)

30 sierpnia 2022 roku na pętli autobusowej Siedlce w Gdańsku doszło do awarii autobusu komunikacji miejskiej Karsan. Nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie fakt, że pojazd dopiero co rozpoczął swoją służbę w Gdańskich Autobusach i Tramwajach. Powód? Jak wskazuje Anna Dobrowolska, rzecznik GAiT w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim", błąd w obsłudze pojazdu. To jednak nie wszystkie problemy w miejskiej spółce, bowiem - jak wspominają kierowcy - rozważają strajk w związku z niskim wynagrodzeniem.