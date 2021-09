Elektryczny autobus na ulicach Gdańska. Testy potrwają dwa tygodnie. Gdzie i kiedy będzie kursował nowoczesny pojazd?

Gdańsk śledzi trendy na rynku elektromobilności i testuje kolejne pojazdy. Po raz pierwszy autobus elektryczny został tu wypróbowany w 2012 r., a rok później – następny. W ubiegłym roku w ramach testów gdańskie linie obsługiwał elektryczny Mercedes eCitaro.

Teraz Gdańsk jest pierwszym miastem, które będzie miało przyjemność przetestować kolejny autobus elektryczny – Mercedesa eCitaro G.

– W tym roku testujemy już trzeci autobus elektryczny – testowaliśmy autobus Yutong E12 oraz – jako pierwsze miasto w Polsce – całkowicie nowy model autobusu elektrycznego MAN Lion’s City E – mówi prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów Maciej Lisicki. – Teraz, także jako pierwsze miasto w Polsce, testować będziemy elektryczny autobus przegubowy marki Mercedes-Benz eCitaro G. I, co istotne, będzie to pierwszy e-autobus przegubowy, jaki będziemy testować. To dla nas ważne doświadczenie, ponieważ naszą flotę autobusów zeroemisyjnych stanowić będą również pojazdy przegubowe.