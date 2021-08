Kolejny autobus elektryczny na testach w Gdańsku. W przyszłym roku trzy w pełni ekologiczne pojazdy zasilą miejską flotę

W pierwszej połowie sierpnia przeprowadzano testy nowoczesnego autobusu elektrycznego MAN Lion’s City E . Pojazd ma 12 m długości, przy czym charakteryzuje się dużą zwrotnością. Posiada 3 pary dwuskrzydłowych drzwi i jest w stanie przewieźć 79 pasażerów. Co najistotniejsze, zasilany jest baterią elektryczną o pojemności 480kWh. Według zapewnień producenta, może pokonać co najmniej 270 km na jednym ładowaniu , niezależnie od pory roku.

Pojazdy coraz bardziej praktyczne

– Celem przeprowadzanych testów było sprawdzenie, czy zasięg 350 km jest realny do osiągnięcia. Przedostatniego dnia autobus zjechał do bazy po wykonaniu prawie 340 km ze sporym zapasem baterii – mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. - Dzięki obserwacji nowości na rynku elektormobilności testujemy już kolejny model autobusu elektrycznego. Wcześniej mieliśmy okazję zbadać możliwości Mercedesa eCitaro i Yutonga E12. Obecnie dostępne pojazdy na rynku są znacznie bardziej praktyczne, niż ich wcześniejsze wersje sprzed kilku lat. Wraz z rozwojem technologii zwiększyła się również pojemność baterii, a co za tym idzie, jej wydajność.