12 tys. dla rodzin! PiS zapowiada kolejne świadczenie. Politycy opozycji: Uwierzymy, jak zobaczymy

Premier podczas konferencji prezentującej Polski Ład zapowiedział, że 500 plus i wyprawka szkolna w wysokości 300 zł, nadal będą wypłacane. Do tego dojdzie kolejne świadczenie - 12 tys. zł dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci . Pieniądze będzie można wykorzystać między 12. a 36. miesiącem życia dziecka . Rodzice będą mogli przeznaczyć te pieniądze choćby na żłobek, zatrudnienie opiekunki, zakup ubrań, sprzętu czy inny ważny cel.

Ekspert: Polski Ład to zapowiedź wyższych podatków

Wśród nowych propozycji pojawiły się też m.in. emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł, kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł, częściowe umorzenia kredytów hipotecznych i dopłaty do wkładów własnych, a także możliwość budowy domów do 70 m kw. Bez wymaganych dziś formalności ( pozwolenia, księgi, kierownika budowy). Będą też zmiany dotyczące wydatków na zdrowie i umów pracowniczych.