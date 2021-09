Zwłoki w fontannie: Śledczy z Miastka wiedzą już, co się stało

- Na nagraniu widoczny jest ten mężczyzna, który pochyla się nad fontanną, sięga do wody i wpada – wyjaśnia zastępca prokuratora rejonowego w Miastku Oskar Krzyżanowski i dodaje, że sekcja zwłok mężczyzny została przeprowadzona 27 września 2021 r. - Nie widać na monitoringu osób, które by mu w jakikolwiek sposób pomagały. Monitoring pokazuje nam co się działo, ale nie wiemy z jakiego powodu. Jest podejrzenie, że alkohol mógł odegrać w tym zdarzeniu jakąś rolę. Wstępne wyniki sekcji zwłok różnią się często od wniosków końcowych spisanych w protokole. Dlatego też nie ujawniamy wstępnych wyników. Dla nas dowodem w sprawie jest protokół, który będzie sporządzony prawdopodobnie w połowie października – dodaje Krzyżanowski.