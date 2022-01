Zwiększyła się kadra Lechii Gdańsk na zgrupowaniu w Turcji. Conrado dołączył do drużyny

Dlaczego Conrado dołączył do drużyny dopiero teraz? Wcześniej był chory, musiał odbyć kwarantannę i nie mógł lecieć z zespołem od razu. Co prawda Lechia przebywa w Turcji od dziesięciu dni, więc obóz powoli dobiega końca (biało-zieloni wracają do Polski 24 stycznia), ale mimo to trener Tomasz Kaczmarek chciał mieć u siebie Brazylijczyka chociaż na te parę dni.

Być może Conrado weźmie udział w dwóch ostatnich sparingach podczas obozu. Przypomnijmy, że Lechia już w najbliższą sobotę zagra z Achmatem Grozny, dzień później z Dinamem Batumi.

Później gdańszczanie wracają do domu i będą kontynuować przygotowania do rundy wiosennej na własnych obiektach. Pierwszy ligowy mecz w 2022 roku Lechia rozegra 5 lutego o godz. 20, a jej rywalem będzie Śląsk Wrocław.