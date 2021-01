Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk pojadą w sparingach z Motorem Lublin i PSŻ Poznań

W tym wypadku kluczowe będę decyzje władz polskiego żużla dotyczące bezpieczeństwa rozgrywania sparingów w czasie pandemii oraz pogoda.

Jeśli pogoda pozwoli, to żużlowcy Zdunka Wybrzeże Gdańsk wyjadą na tor w okolicach 10 marca - informuje oficjalna klubowa strona gdańskiego Wybrzeża. Po kilku sesjach treningowych przyjdzie czas na sprawdzenie motocykli, a także formy w warunkach "bojowych". Menedżer Eryk Jóźwiak ustalił już trzy sparingi. - 18 oraz 21 marca zmierzymy się w Gdańsku z Motorem Lublin, natomiast 24 marca udamy się do Poznania na sparingowy pojedynek z drugoligowym SpecHouse PSŻ-em - mówi. Znaleźliśmy sparingpartnerów i ustaliliśmy terminy wspólnych treningów. Teraz czekamy tylko na zgodę Głównej Komisji Sportu Żużlowego na rozgrywanie sparingów. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji, która obecnie panuje w Polsce i na całym świecie. Chcielibyśmy odjechać te trzy sparingi, jednak jeżeli nie będzie to możliwe, to zorganizujemy więcej treningów na naszym gdańskim torze. Nic, tylko trzymać kciuki za dobrą pogodę. Mamy nadzieję, że nie będzie kapryśna i zawodnicy będą mieli dużo czasu na przygotowanie się do nadchodzącego sezonu - powiedział Eryk Jóźwiak, menedżer Zdunek Wybrzeża Gdańsk.

TERMINY SPOTKAŃ SPARINGOWYCH WYBRZEŻA PRZED SEZONEM 2021:

18.03.2021 - Zdunek Wybrzeże Gdańsk vs Motor Lublin (trening + sparing - Gdańsk)

21.03.2021 - Zdunek Wybrzeże Gdańsk vs Motor Lublin (trening + sparing - Gdańsk)

24.03.2021 - SpecHouse PSŻ Poznań vs Zdunek Wybrzeże Gdańsk (sparing - Poznań)