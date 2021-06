Żuławska kolej wąskotorowa zmienia trasę. Wszystko przez remont zabytkowego mostu

Po najbliższym weekendzie kursy Żuławskiej Kolei Dojazdowej na trasie Nowy Dwór Gdański - Stegna zostaną zawieszone do odwołania. Przyczyną jest modernizacja mostu w miejscowości Rybina, pozwalającego przekraczać wąskotorowym pociągom rzekę Szkarpawę.

Zabytkowa przeprawa obrotowa (by umożliwić żeglugę most obraca się wzdłuż rzeki - taką operację przeprowadza się ręcznie za pomocą specjalnego mechanizmu), powstała na początku XX w. To jedna z niewielu konstrukcji tego typu w Europie, która nadal funkcjonuje. Most jednak już od wielu lat wymagał napraw.