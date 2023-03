Znamy wykonawcę Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach

Inwestycja w Sierakowicach

Sierakowice są już coraz bliższe wyczekiwanej inwestycji. We wtorek 28 lutego wójt Tadeusz Kobiela podpisał umowę z wykonawcą zadania budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach wraz z infrastrukturą techniczną, parkingiem oraz zakupem wyposażenia scenicznego i meblowego.

Wielki obiekt i wielkie dofinansowanie

Zakres inwestycji obejmuje budowę obiektu użyteczności publicznej o przeznaczeniu związanym z funkcją kulturową (może pełnić funkcję sali widowiskowo-koncertowej, teatru czy kina). Będzie to budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wyposażony w jeden szyb windy. Całość ma mieć wymiary maksymalnie 29,40 m x 55.26 m, wysokość ok. 13,3 m, a powierzchnia zabudowy to 1 372,10 m kw.